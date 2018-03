Una ‘blogger’ española provoca una nueva Ilusión óptica viral (+FOTOS)

La foto en Twitter de una ‘blogger’ de moda española que se hace llamar Marisol, se ha viralizado debido a una ilusión óptica que difundió sin querer.

Tras publicar un ‘selfie’ con un nuevo conjunto, la joven recibió miles de comentarios de bromistas que se asombraban de que sus piernas eran muy delgadas.

Todo fue culpa de una raya blanca en el lateral de sus pantalones, que provoca que una de sus piernas parezca ser dos extremidades distintas y muy finas.

La publicación ha recopilado más de 40.000 ‘me gusta’ y fue compartida unas 6.600 veces.

“Por un segundo, pensé que la raya de los pantalones era la distancia entre las caderas”, comentó un usuario. “¡Necesito lentes!”, bromeó otro. “Un fallo de Photoshop”, concluyó el tercero.

Algunas usuarias expresaron su envidia hacia la joven, ya que también quieren ser delgadas. Pero la ‘blogger’ les aseguró que “no es así” al publicar otra foto sarcástica de respuesta para todos.

no i don’t look like this pic.twitter.com/DarjAwcJVj

Muchos usuarios de las redes sociales ya han comparado esta ilusión con el desafío que se viralizó en febrero de 2016 bajo el ‘hashtag’ #TheDress. Entonces los internautas discutieron si un vestido era blanco y dorado o azul y negro.

#ColorAdverbialism – the theory of the mind that finally helps to explain #TheDress https://t.co/0pHvs4yt0d pic.twitter.com/jlmInlvOmN

— Sylvain Labs (@SylvainLabs) June 27, 2017