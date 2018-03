¡Un grito a voz pópuli! Protestas en Saime: “Si no hay cédula tampoco pasaporte” #20Feb

Desde tempranas horas de la mañana de este martes ciudadanos que se disponían a tramitar su cédula de identidad desde el día de ayer, se encuentran en las puertas de Saime, avenida Lara, gritando eufóricos “queremos Cédula”.

“Con el cuento de que no hay sistema nos tienen aquí desde ayer, nos hemos quedado a dormir en el piso y no nos quieren solucionar”, manifestó una afectada que prefiero no ser identificada.

Pastora González, una señora de tercera edad, quien necesita su documento tiene dos días durmiendo a las afueras del instituto. “Si no hay para hacer cédula, entonces tampoco pasaporte”, aseguró.

Empleados del ente declararon que presentan muchas fallas en el sistema y que para muchas cédulas no se pueden escanear las huellas.

