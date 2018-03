¡Un día después! Lo que dijo Motta Domínguez de lo que provocó apagón en varios estados del país

Camaradas! El día de ayer a las 16.51 horas, explotó un condensador en la face C, en la subestación Yaracuy 765 ubicada en Yaritagua, Edo.Yaracuy. Lo que trajo como consecuencia la interrupción del servicio en 8 estados del País… Al intentar hacer la maniobra para restablecer el servicio por otros circuito, se detectó que el sistema de protecciones había sido manipulado, así como los interruptores, igualmente la antena repetidora de MOVILNET, que brinda el servicio de comunicaciones a esta eatacion y se encuentra en las cercanias, había sido vandalizada. Después de 17 horas continuas de arduo trabajo se pudo restablecer el servicio, siendo el último estado recuperado, el Edo.Táchira… Es muy importante hacer notar que en la madrugada de hoy, antes de restablecer el servicio en el Edo.Zulia fueron incendiadas con premeditación y como parte del plan terrorista para desestabilizar la paz y los próximos sufragios, dos (2) subestaciones en la región zuliana, subestación Cabimas y subestación Los Robles… Ayer mismo, antes de que sucediese el evento, una persona declaraba por un canal privado de TV y profetizaba el "apagón" que sucedió… Casualidad??? No lo creo Camaradas!!

