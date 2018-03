Steve Kerr a Trump: “No le importa que maten a niños día tras día”

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, criticó duramente al gobierno de Estados Unidos, y especialmente a la figura de Donald Trump, después del tiroteo acontecido en un instituto Florida en el que un estudiante acabó con la vida de al menos a 17 personas.

“A nuestro gobierno no parece importarle que los niños sean asesinados día tras día en los colegios. No parece importarle que la gente pueda disparar en conciertos o en una sala de cine. No es suficiente. Cambiamos de gobierno y de personas que dirigen este país para que no hagan nada. Es desmoralizador”, lamentó el técnico.

“Pero podemos hacer algo al respecto. Podemos votar a personas que realmente tengan el coraje de de proteger las vidas de las personas y que no solo se inclinen ante la ANR (Asociación Nacional del Rifle) porque financian sus campañas. Con suerte encontraremos suficientes personas para votar a buena gente con valor para ayudar a nuestros ciudadanos y no para construir un estúpido muro por miles de millones de dólares que no tiene nada que ver con nuestra seguridad y no nos protege de lo realmente peligroso, los maníacos con armas que simplemente está matando a nuestros hijos, es asqueroso”, concluyó.

No es la primera vez que Steve Kerr ataca al presidente Donald Trump, al que llegó a referirse como “basura”. Además un movimiento llegó a proponer tanto al propio Kerr como a Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, como alternativas al gobierno.

DC / Marca