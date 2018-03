Stalin González: Entre hoy y mañana la Unidad dará su posición sobre presidenciales

Durante una entrevista este miércoles el diputado de la Asamblea Nacional, Stalin González, expresó la mañana que “entre hoy y mañana” la Unidad fijará su posición respecto su participación en las elecciones presidenciales del 22 de abril.

Al ser consultado sobre si Un Nuevo Tiempo participaría en las elecciones presidenciales, manifestó que “es una respuesta que hoy necesita la Unidad, más allá de los partidos y yo creo en la Unidad, es una decisión que tenemos que tomar juntos (…) Hay que pensarlo, todas las decisiones hay que pensarlas bien y evidentemente hay todo un cuadro para decir que no hay que participar en ese evento, porque no es una elección como está pautada en la Constitución (…) Nosotros no podemos seguir tomando decisiones apresuradas”.

“Hay decisiones que hay que tomar, yendo o no yendo”

“Por ejemplo, somos muchos los opositores en este país pero somos pocos los opositores organizados. Necesitamos organizar a los opositores de este país, más allá de la MUD, eso no significa que la mesa haya muerto sino que necesitamos ir a un espacio de encuentro de todos los opositores de este país y que ahí está el futuro”.

“Entre hoy y mañana la Unidad dará su posición con respecto a las elecciones presidenciales” @stalin_gonzalez con @ShirleyVarnagy #PonOnda https://t.co/LVXmxAxWtd — Onda LaSuperestación (@CircuitoOnda) February 14, 2018

“La decisión de participar en las presidenciales debe ser tomada por la Unidad” @stalin_gonzalez con @ShirleyVarnagy #PonOnda https://t.co/LVXmxAxWtd — Onda LaSuperestación (@CircuitoOnda) February 14, 2018

DC/Panorama