Sexagenario quemó viva a una joven de 23 años en Caracas

CICPC detuvo a un sexagenario por homicidio en La Pastora Toribio Ramón Chávez Camacho (63), alias “Chávez Eslavas”, fue detenidos por funcionarios adscritos al Eje Oeste de Homicidios, por asesinar a un joven de 23 años de edad, el pasado 30 de enero del presente año en el Alto del Lidice de la parroquia La Pastora, municipio Libertador de Caracas. Durante la colecta de evidencias de interés criminalístico y las entrevistas realizadas a testigos, se tuvo conocimiento que el victimario abordó a la víctima identificada como Jofre Jefferson Barrios Ruiz y le roció en todo el cuerpo combustible y posteriormente lo encendió y huyó del lugar. En momentos que los pesquisas se encontraban en la avenida principal de los Altos del Lidice, lograron visualizar al homicida, por lo que fue detenido en el lugar. El Juzgado Décimo Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas tiene el conocimiento del caso. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #PoliciaCientificaDe‪V‬zla

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Feb 8, 2018 at 3:02pm PST