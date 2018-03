Reinaldo Díaz: Presión internacional es clave para lograr elecciones justas y salir de la crisis humanitaria

El ex alcalde del municipio El Hatillo y dirigente de Voluntad Popular, Reinaldo Díaz, hizo referencia a la severa crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y a la decisión de la Unidad Democrática de no participar en las fraudulentas elecciones presidenciales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro.

“Nosotros logramos salir de Venezuela por la frontera en Cúcuta y vimos de primera mano la impactante situación que atraviesan nuestros hermanos. Hablamos de un flujo migratorio de 80.000 venezolanos que cruzan la frontera diariamente sea para comprar productos básicos o para emigrar a otros país, en un periodo muy corto se han registrado 60.000 venezolanos en la frontera colombiana y en estas estadísticas no contamos los ciudadanos que cruzan hacia Brasil o cruzan el mar caribe hacia las islas”.

Las declaraciones las ofreció Díaz durante una entrevista concedida a CNN en español, desde donde denunció que actualmente se estima que 4.500.000 venezolanos comen una sola vez al día y que existe un índice de escasez del 92% en medicinas. No obstante, destacó que la salida de esta crisis no se encuentra en las elecciones fraudulentas convocadas por el régimen de Nicolás Maduro puesto que las condiciones no son justas y aún si la oposición ganara solo habría una ilusión de poder en el ejercicio de sus cargos como funcionarios públicos.

“No podemos prestarnos a un fraude electoral y dar legitimidad a un control social del voto que garantiza una competencia totalmente asimétrica donde en el mejor resultado podríamos ejercer una función pública donde solo hay una ilusión de poder. En Venezuela está todo muy centralizado, si un alcalde quiere asfaltar su municipio tiene que pasar por las mafias controladas por las fuerzas armadas, si tú quieres hacer políticas públicas en materia de seguridad tienes que pasar por el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia”.

Indicó el dirigente de la tolda naranja que en estos momentos la dirigencia política venezolana ha alcanzado un punto de inflexión donde tiene que tomar una decisión. “Hay que decidir si se participa y se legitima al régimen de Nicolás Maduro o si tomas otros cursos de acción donde sea posible poner un freno a la dictadura. Ya muchos de los actores políticos del país en un diálogo han llegado a un consenso que permitió que la Unidad Democrática decidiera no firmar un acuerdo injusto y asistir a las elecciones en las condiciones que planteaba el régimen”.

Finalmente, el ex alcalde señaló que el mundo se está dando cuenta los mecanismos de control social y electoral que usa el régimen de Nicolás Maduro en un último intento de aferrarse al poder.

“Tienes a un pueblo que se está muriendo de hambre y a ti te dicen como venezolano que tienes que votar por la dictadura o mueres de hambre porque no te llegará ninguna ayuda del Gobierno. Ya dijo Nicolás Maduro que el Carnet de la Patria debía integrarse en el proceso electoral, lo que condicionaría el voto mismo a la posesión de este carnet. Pero el fondo de todo esto es que la dictadura usa el miedo de los venezolanos para controlar a la población, la gente vota por el partido de gobierno porque tiene hambre y borran la opción de elegir. Entonces la presión internacional es clave para lograr salir de esta crisis política y social”, puntualizó.

