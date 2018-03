¡Que fuerte! Esposa de Luis Fonsi respondió a periodista que criticó a su hija

A través de su cuenta en Instagram Águeda López, esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, le respondió a una periodista que criticó a su perqueña hija Mikaela.

“Me da mucha tristeza que usen a un niño para crear una noticia y contenido que obviamente no es real sin importar el daño que le pueden hacer”, dijo. Dejando ver su molestia ante el tema. “Exponerlo y agredirlo de esa forma se llama Bullying. Uno como figura pública y adulta se acostumbra a lo que sea, excepto a que le hagan daño a un hijo”, agregó.

“Querida Gisselle Acevedo. No sé quien seas. No me importa en realidad. Quiero decirte algo: Mi hija es una niña sanísima gracias a Dios, lo que da muchísima tristeza es que una ‘periodista’ como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera. Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad”, escribió en un texto compartido en su sesión de Story.

“Hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta respeto o hace daño a un niño. Para que lo tengan claro”, agregó seguidamente en un mensaje que Luis Fonsi también colgó en su cuenta de Instagram.

