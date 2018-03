Presentan tráiler de Deadpool 2

“Esperen. No. ¡Alto! ¿Qué carajos…? ¡Dale! ¿Por qué no están listos los efectos? ¡El brazo es de metal! ¡No es como tratar de borrar un bigote! Al carajo. Lo voy a hacer yo mismo”, dice un enojado Deadpool al darse cuenta que los efectos especiales aún no están terminados, pues el brazo izquierdo de Cable, su nuevo compañero, lleva una manga verde.

Esto es parte del nuevo adelanto de Deadpool 2, donde el antihéroe aprovecha también mofarse de Henry Cavill en la Liga de la Justicia, cuyo rostro tuvo que ser reconstruido digitalmente para removerlo.

La secuela tiene como protagonista a Josh Brolin en la piel del mutante con capacidades telepáticas. Él y Domino acompañarán a Deadpool en sus aventuras en esta nueva parte de la historia.

La escena posterior a la presentación de Cable muestra al personaje de Ryan Reynolds “haciendo su propio teaser” con figuras de acción, mientras los efectos especiales son agregados.

DC | El Mercurio