Prepara esta receta de galletas sin harina, huevo ni lácteos

INGREDIENTES

2/3 tazas de almendras enteras.

2/3 tazas de coco rallado.

2/3 tazas de avena arrrollada.

2 manzanas rojas o golden de tamaño mediano.

½ taza de azúcar.

1 cucharada de canela.

2 cucharadas de manteca de maní o de aceite de coco. ¡Elige lo que más te guste!

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 puñado de uvas pasas.

PASO A PASO

Lo primero que tenemos que hacer es rallar las manzanas y retirar el exceso de líquido de las mismas. Después, agregar el azúcar y la vainilla.

Cuando tengamos todo eso listo es el momento de procesar el resto de ingredientes. Muele las almendras, el coco y la avena hasta lograr un polvo fino. (Esto puedes hacerlo todo junto o por separado, como prefieras). Agregar la canela y los polvos para hornear.

Ahora mezcla las dos preparaciones y agrégales la manteca de maní o el aceite de coco. Por último, incorpora las uvas pasas.

Si notas que la mezcla te ha quedado excesivamente líquida agrégale un poco más de avena, almendras o coco, ¡lo que prefieras! Aunque lo mejor es que lleves la mezcla un ratito al refrigerador antes de tomar la decisión de añadir más cantidades de ingredientes porque la pasta con el frío toma una textura más consistente.

Recuerda que la pasta debe quedar blanda y húmeda. En ningún caso líquida.

Forma las galletitas con las manos o con una cuchara. Hornéalas unos veinte minutos a 180 grados. Antes de sacarlas comprueba que estén doraditas.

Dejar enfriar antes de comer. Este sencillo gesto hace que tomen una mejor textura y sabor.

DOS COSAS MÁS

Ten en cuenta que estas galletitas son húmedas por dentro. Por fuera no quedan crocantes más bien sequitas.

Si eres celiaco cambia la avena por más almendras y coco. En esta receta no hay ningún tipo de problema. No obstante, quedan también bien con harina de arroz, un ingrediente que no tiene ni una pizca de gluten.

DC | Rebañando