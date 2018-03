Perú “tomará la decisión que tenga que tomar” si Maduro viaja a Lima

La canciller de Perú, Cayetana Aljovín evitó detallar las acciones del gobierno peruano en caso que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribe en abril a Lima para la Cumbre de las Américas. Ello pese a que se le ha considerado no bienvenido.

“No me gusta especular, nunca lo hago, no lo haré ahora. Tomaremos la decisión que tengamos que tomar si eso sucede”, respondió la ministra al ser consultada al respecto durante una entrevista con Univisión.

Cabe recordar que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski informó el último jueves su decisión de retirar la invitación a Venezuela para su participación en la VIII Cumbre de las Américas, a realizarse el 13 y 14 de abril próximos.

Horas antes, Nicolás Maduro había manifestado en declaraciones a medios internacionales su intención de acudir a la cita internacional en la capital peruana. “¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (…) de Venezuela. ¿Por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos, no aguantan la verdad nuestra, no les tengo miedo”, expresó.

En tanto, Aljovín recordó que la cumbre tiene dos temas fundamentales: gobernabilidad y lucha contra la corrupción. En ese sentido, indicó que se esperan medidas concretas y no declaraciones.

“Creemos que son temas que además requieren de ya no declaraciones, sino medidas concretas que luego puedan ser auditables por la población”, manifestó.

Asimismo, reiteró que aún no se confirma la presencia del presidente estadounidense Donald Trump.

DC / El Nacional