Olivares: Gobierno condena a muerte a pacientes oncológicos y renales

Durante una entrevista este lunes el diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, manifestó que el Gobierno condena a muerte a pacientes oncológicos y renales por escasez de medicamentos.

“Hoy están condenando de muerte a cualquier venezolano que entra en la estadística de la primera y segunda causa de muerte en el país”, destacó.

Olivares indicó que “en nuestro país hay un escasez de 90% de quimioterapia. Solamente hay cuatro equipos de radioterapias en el país de una capacidad de 26. Lo que quiere decir que solo podemos atender anualmente a 2.923 pacientes en un país con una demanda anual de 26 mil pacientes”.

Asimismo, reseñó que “se estima que son 18 mil pacientes renales. Nosotros tenemos una data de que hay 48% de equipos no operativos. Eso da un aproximado de 9 mil pacientes sin tratamientos. Toda la responsabilidad es del Estado. Tenemos 75% de escasez de antibióticos. La primera causa de muerte de nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, y hay 90% de escasez de medicamentos”.

“Hace dos años alertábamos el problema de salud, desde el parlamento le comenzábamos a dar rostro a la crisis humanitaria y propusimos al Gobierno que debía aceptar una ayuda humanitaria. Creamos una ley de ayuda humanitaria que fue destruida por el TSJ y no hemos descansado en seguir buscando soluciones”.

Por otro lado, rechazó que se pida el carnet de la patria como requisito para adquirir los medicamentos por lo que aseguró que “no es problema de distribución, sino de producción”.

Con respecto a la participación de los ciudadanos en los comicios dijo que “el debate es muy complejo. Como usted piense tiene razón, si usted es partidario o de la opción de no ir, tiene argumentos suficientes para no ir. Pero si usted es partidario de ir, hay argumentos suficientes para ir”.

“Lo que no podríamos hacer es participar y avalar el proceso y legitimar algo que sabemos que no es real y tampoco podemos hacer como las alcaldías, no vamos y nos quedamos en casa”, agregó.

Además, destacó que “la única forma de renovar la unidad es ampliarla” y exhortó a “tomar en cuenta los distintos sectores de la sociedad”, por lo que expresó que “dejemos de buscar esos mesías salvadores que van a salvar la patria”, sin embargo, reconoció una eventual candidatura del empresario Lorenzo Mendoza, toda vez que “aglutina y emociona al país. Ojalá tomara la posición de asumir. Estoy convencido que todos los partidos lo apoyaríamos con el mayor gusto entendiendo”.

