La cantante puertoriqueña Olga Tañon hablo sobre la situación de Venezuela, durante la entrevista con Jorge Ramos.

“Venezuela es mi segunda patria, una gente que me abrió las puertas, Venezuela mucha tristeza a veces mucha impotencia”. dijo la cantante.

Olga aseguró que no a regresado al país porque no es “seguro”. Agregó “Están pasando muchas cosas allá en Venezuela no hay nada que celebrar”.

DC | 800Noticias