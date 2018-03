¡Oficial! Chyno Miranda Cantará en Premios Lo Nuestro

Es un honor y un privilegio haber recibido esta gran noticia, estaré este 22 de febrero en la presentación número 30 de Premio Lo Nuestro, donde se estaran celebrando 3 decadas de historia de la música latina, que orgullo poder estar ahí, no saben lo feliz que me siento!!! #Repost @premiolonuestro ・・・ ¡@chynomiranda llega con su talento Venezolano 🇻🇪 al escenario de #PLN30! 💃🏼✨🎶❤️

A post shared by CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) on Feb 15, 2018 at 2:22pm PST