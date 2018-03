O corregimos o se perdió todo. Por José Andrés Lozano (@JoseAndresSI)

Sin duda alguna que nuestra oposición venezolana esta desgastada, sin una dirección que conlleve la salida del dictador Nicolás Maduro, estamos sin plan de gobierno, sin coherencia, principios, sin línea de acción política, estrategia y sin liderazgo político que valga la pena. Mientras tanto el régimen se prepara para las megas elecciones, el fraude más grande de nuestra historia republicana. En varias ocasiones diferentes dirigentes políticos incluyéndome denunciamos las faltas de garantías electorales que brinda el fraudulento consejo nacional electoral. Como ciudadano venezolano y dirigente político del glorioso partido COPEI.

Siempre he defendido el voto como herramienta constitucional que represento por ser ciudadano venezolano, pero en este nuevo panorama no existen las garantías electorales para unas elecciones trasparentes y que de verdad estén en el marco constitucional, no cuando al CNE le dé la gana de convocar elecciones por caprichos de la DICTADURA. Otros dirigentes están creando un supuesto Frente Amplio me pregunto venezuela está para más coaliciones políticas, de verdad hay tiempo para seguir perdiendo el país el FA es una estructura que va hacer más de lo mismo darle más tiempo a la DICTADURA es lo que estos dirigentes pretenden hacer.

En diferentes artículos y entrevistas he dicho que tenemos que reestructurar la UNIDAD si de verdad queremos salir de esta tortura Chavista-Madurista dejemos las diferencia y la sed de poder a un lado y enfoquémonos en la salida definitiva de Maduro y su combo. Necesitamos coherencia y sintonía total con la mala situación de los venezolanos. Sino reestructuramos la MUD como coalición vayamos no con un plan de acción conllevado por todos los factores que hacen vida en el país montemos no en una sola línea como Soy Venezuela, liderada por María Corina Machado y Antonio Ledezma. Todos en una sola línea hacemos más voces ya que la tarjeta de la MUD esta inhabilitada con más razón debemos de estar en una sola línea por la libertad, democracia y paz de la nación, hagamos lo que es correcto para el país.

Este es el año definitivo de recuperar la república, es el año de estar verdaderamente unidos por el futuro de las nuevas generaciones y aprendamos que somos humanos y que tenemos fallas, la 6 republica puede venir si de verdad como venezolanos queremos salir de esta pesadilla y ruinas de la izquierda socialista, comunista, marxista, leninista, chavista, madurista y cubana. Es tiempo de hacer bien las cosas con pasión, amor por la nación el respeto y pluralismo político para su plena libertad, democracia y paz. Si no hacemos las cosas por el bien, esto se perdió y no me vengan con cuentos porque por la verdad murió cristo.

“Hagamos siempre lo correcto con prudencia, análisis, organización y verdadero compromiso para el futuro de la nueva Venezuela que estamos librando” José Andrés Lozano Correa.

DC / José Andrés Lozano / Dirigente político de COPEI / @JoseAndresSI / joseandresprensaoficial@gmail.com