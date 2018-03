Nuevos peajes para el Zulia: Se activarán Machiques, La Cañada, PGRU y Core 3

Cuatro nuevos peajes serán activados en el Zulia: uno en la vía hacia Machiques, otro en la vía hacia La Cañada, uno en el Puente Rafael Urdaneta y, por último, frente al Core 3 para evitar que se sigan fugando los alimentos desde el Zulia hacia Colombia.

El anuncio lo hizo este miércoles 21 de febrero el gobernador Omar Prieto durante la entrega de 20 nuevos autobuses rehabilitados que se incorporarán a la ruta Maracaibo y San Francisco del Sistema Metro de Maracaibo.

“Vamos a colocar cuatro peajes más, que no solo me permitirán bloquear sino filtrar todos los alimentos que lleguen de otros estados y municipios. El primero de ellos estará colocado en el Core 3, que por ahí entra y sale todo lo que quieran, bueno ahí vamos a tener un peaje que no tiene que ver solo con el tema del cobro y mantenimiento de la vía sino con la supervisión de los alimentos que salen. Según la demanda que tenga la Guajira hacia allá deben ir los alimentos. Los otros estarán en Machiques, La Cañada, uno hacia la Guajira y el que vamos a colocar en el Puente sobre el Lago, del lado de Santa Rita, para coordinar conjuntamente con la Guardia Nacional lo que tiene que ver con la guía Sunagro y otra serie de eventos que tenemos que revisar”, fueron las palabras de Prieto.

El gobernador además anunció que hoy estará en Machiques para la activación del matadero Fricapeca, para incorporar carne a las bolsas y cajas Clap. “Estamos armando la bolsa de carne Clap que será distribuida a partir de la semana entrante. También la semana entrante entrará en funcionamiento Avidoca, la planta de pollos que sufrió junto con sus dueños algunos eventos desde el tema jurídico, y que la Gobernación asume con los trabajadores, no excluyo la posibilidad de que sus antiguos dueños puedan formar parte de esta alianza, les hago un llamado, necesitamos producir pollos”, instó Prieto.

Respecto al transporte, ayer entregó junto a su equipo de gobierno y el presidente del Metro de Maracaibo, Silvestre Villalobos, 20 unidades rehabilitadas y aseguró que próximamente se irán agregando unos 200 autobuses. “Tenemos un buen stop de repuestos que llegaron hace poco de China y ya tenemos lo necesario para incorporar más autobuses. No descansamos ni un segundo para que los zulianos y marabinos puedan tener un transporte seguro como lo es el sistema de Metrobús”.

Referente a la amenaza de paro intermitente que habían anunciado los transportistas dijo que en horas de la tarde de ayer se realizaría una reunión con el gremio, pero los “que tienen dirección absoluta sobre el transporte son los alcaldes, yo le pido a los alcaldes Willy Casanova (Maracaibo) y Dirwings Arrieta (San Francisco) que se reúnan con los transportistas, creo que es una competencia de los alcaldes, claro yo como autoridad tengo que atenderlo”.

“Estamos revisando el tema de las proveedurías que se manejaron en el Zulia, yo no estoy de acuerdo con las proveedurías, no se hizo el manejo adecuado, creo que podemos avanzar y dar un salto cuántico en el tema del suministro de aceite y de algunos insumos”, precisó.

En materia eléctrica mencionó que se trabajará en tres frentes: “El cable sublacustre se va de nuevo a conectar, son 300 megavatios que le vamos a inyectar al estado. Vamos a trabajar también en el cable del Puente sobre el Lago que fue robado y saboteado, vamos a trabajar en las obras civiles a partir de hoy (ayer) y estamos trabajando en la termoeléctrica para rescatar tres plantas. Podemos decir que dentro de mes y medio vamos a tener un sistema de autogeneración importante, no solo el tema de la electricidad que nos llega de El Guri sino que tenemos la posibilidad de mantener la tensión con la termoeléctrica”.

Añadió que en la planta Ramón Laguna, en Los Haticos, también se trabaja en la instalación de un compresor, “un insumo que necesita esa planta para poder generar y mantenerse”

DC / Panorama