Mujer murió tras un accidente en un parque de diversiones que le arrancó el cuero cabelludo

Una mujer identificada como Puneet Kaur, madre de familia 28 años, murió en un parque de diversiones en el norteño estado de Haryana, en La India, luego de sufrir un accidente que le arrancó el cuero cabelludo de cuajo.

Se conoció que la mujer estaba de vacaciones con su familia en el momento del accidente. Kaur estaba montada con su esposo en un ‘kart’, cuando su cabello se atascó en una rueda de este en plena marcha.

El marido dio la voz de alarma, pero el vehículo continuó avanzando unos metros, arrancando con su movimiento el cabello y el cuero cabelludo de la víctima.

Según fuentes policiales que citan al esposo de la mujer, esta llevaba el pelo recogido en un moño debajo de un casco, pero, de repente, este se soltó y se salió de bajo el casco, enredándose en la rueda del vehículo.

La mujer fue llevada rápidamente a un hospital, donde los doctores solo pudieron certificaron su muerte.

Bathinda woman killed after her hair gets stuck in go-kart: A 28-year-old woman was killed after her hair got entangled in the rear wheel of a go-kart at Pinjore Gardens on Wednesday. Puneet Kaur and her husband Amardeep Singh (30) of Rampura Phul in… https://t.co/WtI3E9Pu7r pic.twitter.com/7fhl2fikM8

— #FreeJaggiNow (@punjablive247) February 16, 2018