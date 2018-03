Movimiento “Buenos días”: “Se necesita un perfil ganador”

El liderazgo político se agotó. Los ciudadanos no partidistas dan un paso al frente para intervenir en la política. Están dispuestos a enfrentar a todas las clases partidistas que han sumergido a Venezuela y a su sociedad en la peor crisis que ha vivido el país.

Ellos no pertenecen a ningún partido político, y este jueves presentaron su propuesta para encaminar a la Nación hacia la prosperidad, la innovación y la modernidad. Como independientes saben que no todo está perdido, que en Venezuela aún hay esperanzas y por eso, se niegan a hacer maletas.

Con el nombre de “Buenos días”, desde Maracaibo, estado Zulia, prometen que como ciudadanos no permanecerán pasivos mientras un grupo empuja al país y a su gente al peor de los deterioros sociales. Trabajarán por heredar a sus hijos el país que todos los venezolanos honestos sueñan.

Activación

El movimiento Buenos días fue presentado por el equipo de Maracaibo y tres de sus fundadores: Jerónimo Rodríguez, Mercy Jugo y Gilberto Gudiño Millán, quienes luego de creer y acompañar a la clase opositora partidista que prometió cambiar el futuro y llevar a Venezuela a la Libertad, fueron decepcionados y decidieron que para obtener los resultados esperados por los venezolanos, los ciudadanos se deben activar.

Rodríguez dijo que en Venezuela hay líderes políticos “que nos quieren ver durmiendo y no soñando. Quienes están en República Dominicana no representan al 80 por ciento de los venezolanos. No tienen credibilidad y por ende perdieron su liderazgo, nos estafaron”.

Para él “corruptos no sacan corruptos” y por eso desde Buenos días presentarán propuestas a todo el sistema político. “Aquí estamos preparados para eso porque no podemos quedarnos solo en denuncias o seguir marchando sin propósito o estrategia”.

Mercy Jugo, en nombre de la mujer venezolana, explicó que esta estructura no obedece a ninguna cabeza de partido ni de gobierno ni de oposición. “Somos parte de los venezolanos que nos cansamos de que nos dijeran mentiras y que no nos queremos ir pero tampoco nos vamos a quedar aquí de brazos cruzados, vamos a tomar acciones”.

Aseguró que los ciudadanos que quieren cambio son mayoría por lo que “no debemos seguir pasivos ante unos pocos que no les importa si estamos bien o mal. Llamo a las mujeres venezolanas, Venezuela nos necesita porque está en peligro, porque nos están robando el futuro, las invito a seguir nuestras propuestas y apoyar las acciones que vamos a tomar”.

La política debe cambiar

Por su parte, el fundador del Movimiento Buenos días, Gilberto Gudiño Millán, puntualizó que esta es una lucha del bien contra el mal y cada venezolano debe fijar posición sobre cuál lado va a apoyar. “A pesar de la diáspora de 4 millones de venezolanos aún somos muchos los que aún trabajamos por un futuro de progreso y desarrollo”.

Aseguró que la clase política opositora hoy agoniza “y el país está a la espera de nosotros. No podemos seguir callando porque nos están condenado el futuro, el futuro de nuestros hijos. Es el momento que en Venezuela nazca un nuevo liderazgo que ponga por encima de sus propios intereses los intereses de todo el país y estos, son los líderes ciudadanos”.

Fijó posición sobre la suspensión del diálogo en Dominicana. “El diálogo no está resolviendo los problemas del país y de los venezolanos,y por eso decir que el diálogo es una solución es una falsa promesa. Aquí hay que hacer sacrificios y esto pasa por organizarnos. O nos unimos para ejercer presión en el debate político o esto va a seguir agravándose”.

Pronosticó que ir a elecciones con un perfil perdedor es perder. “Ir con los líderes de los partidos políticos de hoy es perder porque ellos no motivan, ellos perdieron la credibilidad. Deben aceptar que es el tiempo de buscar una figura ganadora, un perfil ganador porque si es RamosAllup, Capriles, Rosales, Falcón, López, con ninguno llevamos vida porque ellos no activan a la sociedad. Debemos apoyar al perfil ganador”.

El problema no es de primarias

Gudiño acotó que la salvación de los partidos pasa por comprender que se necesita un candidato que no venga de ellos, esto en el caso de que la coalición opositora decida participar en las próximas elecciones. “Su salvación está en apoyar un candidato outsider, que sea capaz de conducir al país a la Libertad, que abra las puertas de la prosperidad y el desarrollo, que ame a Venezuela con tanta fuerza que nada pueda quebrantar sus principios, y aquí ahora es que hay venezolanos de esa talla”.

En el caso de que se decida no participar en los comicios presidenciales, hizo un llamado a que se presente un plan concreto, con estrategias claras que permita activar a la sociedad en la búsqueda por rescatar la Democracia.“Se necesita un perfil ganador o un plan concreto”, dijo Gudiño.

El fundador de Buenos días recordó que esta es una plataforma ciudadana que va a generar propuestas claras en lo político, económico y social, abriendo espacios de oportunidad a todos los venezolanos. “Vamos a ofrecer nuevos planteamientos y conducir a la sociedad para que se reencuentre con su fuerza como grupo de acción social porque somos mayoría”.

