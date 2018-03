Mira lo que dijo el Gobernador del Zulia a los transportistas

Este jueves Omar Prieto, gobernador del Zulia, opinó respecto a la medida que tomarán los transportistas de trabajar tres días a la semana y aseguró que si estos cierran las calles en Maracaibo, serán detenidos.

Afirmó que ha llamado para varias reuniones a Erasmo Alián, presidente de la Central Única del Transporte, pero no ha recibido respuesta. “A mí me cierra él una calle y van presos. Él y toda la familia junta se pueden paralizar. Insisto, nosotros somos mujeres y hombres para conversar”, expresó.

“Yo he conversado con ese caballero, lo hemos llamado a varias reuniones. Él anda montado en (la idea) el paro como lo hicieron en el año 2002. Yo le he dicho a ese caballero: puede cerrar y hacer la modalidad que quieran hacer, pero en su casa. A mí me cierra él una calle y van presos. Él y toda la familia junta se pueden paralizar. Insisto nosotros somos mujeres y hombres para conversar”, señaló.

Prieto también anunció que realizará una reestructuración del sistema de transporte y que recibirán nuevas unidades de parte del gobierno.

DC/Panorama