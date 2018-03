Melisa Rauseo y Kerly Ruiz se dijeron de todo en Instagram (Foto)

Melisa Rauseo y Kerly Ruiz protagonizaron una polémica en las redes sociales tras un comentario sarcástico realizado por la conductora de Sábado en la noche.

Melisa y su invitado Marisol Rodríguez se tomaron unos segundos para hablar de la nueva relación de Kerly con su actual pareja René Díaz, quien es evidentemente mucho más joven que la exnovia de Irrael Gómez y Ernesto Montoya.

Rauseo citó un chiste que Vanessa Senior realiza en su nuevo stand up Hasta donde no llegue la razón; en el que asegura que: “el nuevo novio de Kerly es el mejor amigo de Gail”, la hija de la exconductora de Portada’s e Irrael Gómez.

Ruiz no se lo tomó de buena manera y no dudo en responder a través de su cuenta en Instagram, donde ya le ha reclamado a un sinfín de figuras públicas con quien no mantiene buenas relaciones.

En la publicación, que ya fue eliminada, Kerly escribió: “Melisa, el día que seas madre entenderás lo que duele tu sarcasmo! El nombre de mi hija se respeta! Dios te bendiga y ojalá seas madre!“, además hizo alusión a las veces que Melisa supuestamente habría buscado que los invitados hablaran mal de ella y la amenazó indirectamente con la LOPNA y la ira de sus seguidores en redes.

Melisa tampoco se quedó callada y le replicó a Kerly en un largo texto en el que explica 8 puntos por los que califica de lamentable la polémica que se presentó. Entre ellos, escribió: “Jamás me metería con un niño, ni de frente, ni en las redes y mucho menos en televisión nacional”; pero posiblemente la arista más contundente fue: “Siento ira cuando se me acusa injustamente, para crear polémica en momentos de bajones emocionales”.