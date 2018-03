Me lo dijo un pajarito: La rueda se está deteniendo. Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Llegaron buenas noticias… Por fin salieron al ruedo y están diciendo que van a intervenir en la política. Aunque no dieron mucho detalle de cómo lo van a hacer, el movimiento de ciudadanos independientes Buenos Días salió al ruedo y está llamando las cosas por su nombre lo que es a mi juicio un muy buen inicio. Estos muchachos son un grupo de profesionales que no se quieren ir del país pero que no se quedarán de brazos cruzados; son chamos que aman esta tierra como aman a sus madres y por eso dicen que no dejarán a Venezuela en manos de unos cuantos que se la juegan a los dados. Este jueves 8 de febrero, Buenos Días invitó a la prensa a conocerlos y a conocer sus propuestas entre las que rescato que organizarán a la sociedad para que nos reencontremos con nuestra fuerza como agentes de acción por el rescate de la Libertad. Escuchar a sus voceros decir que “corruptos no sacan corruptos” me enganchó. Hacía tanto que no oía lo que quería escuchar y más en la boca de gente decente, de esa que uno escucha y respeta al oírla porque sabe que no miente con el desparpajo que lo hacen los políticos de siempre. El líder de este movimiento es el joven promesa Gilberto Gudiño Millán, empresario, gremialista empresarial, activista de la Sociedad Civil quien está súper claro a mi modo de ver con el escenario político actual. Gudiño Millán dijo en esta presentación que si los partidos opositores deciden participar en las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril con candidatos como Ramos Allup, Capriles, López, Rosales o un Falcón “no llevamos vida” y yo no pude esconder mi sonrisa de guasón. Les confieso que cuando escuché esto en mis oídos, mi cuerpo sintió una felicidad transformadora. ¡Dios como hace falta gente que diga estas cosas! Gudiño también mencionó que el país necesita un candidato con perfil ganador y que el mismo debe ser un outsider y acá comparto con ustedes otra de las grandes cosas que disfruté: “la salvación de los partidos -políticos de oposición- pasa por entender que deben tener un candidato que no salga de ellos”. Jajajaja jajaja jajajaja mi alma sintió liberación en este evento sin precedentes, porque Buenos Días es el primer movimiento de independientes que dicen con todas sus letras que harán presión para intervenir la política. Su promesa aún suena en mi cabeza: ellos prometieron que serán escuchados no porque alcen la voz sino porque saben lo que hay que hacer y cómo hacer para solucionar la crisis que vivimos los venezolanos. Ya tengo ganas de verlos en acción. En la foto que acompaña esta breve columna de hoy, está la dirección electrónica de Buenos Días. Visítela y verán una propuesta de gobierno y de gestión posible no sólo para Maracaibo y para el Zulia sino para toda nuestra amada Venezuela. Cuando la lea, no podrá evitar soñar que vive en el país que todos merecemos y que como ciudadanos, volvemos a vivir en tranquilidad porque nos gobiernan los mejores. ¡Buenos Días para todos!

Agradecimiento… a todos los vecinos y Autoridades de la ciudad de Valencia que al leer en esta humilde columna sobre la situación que vivía un menor en riesgo de ser víctima de abuso y violencia por parte de Fátima, su madre, acudieron hasta la residencia del pequeño y lo pusieron a salvo. Fue tan efectiva la acción de la comunidad que el marido de Fátima, quien maltrataba al chamo huyó y hoy, anda prófugo. De verdad que el periodista hace la fuente y la fuente hace al periodista. Muchas gracias por confiar y muchas gracias a todos por actuar.

Fedecámaras Zulia… Publicó su boletín informativo correspondiente al mes de enero en este febrero tan convulsionado. Este paper da noticias de esas que uno sabe pero que cuando se leen en papel oficial, se confirman con tristeza: el sector comercial y productivo del Zulia está en depresión. Éxodo de trabajadores por varios motivos, bien porque se van del país o porque sencillamente no consiguen efectivo para ir a sus espacios de producción o porque no pueden llegar a causa del cada día más desaparecido transporte público. En mi humilde opinión este es un texto desgarrador, de esos que uno cuando lee, sabe que las vainas viene pero para peor. “Muchos comercios continúan con sus santamarias abajo porque no tienen mercancía que vender…” ¡Esto es terrible! ¡Esto es lo que yo llamaría el principio del fin! En el mismo primer párrafo de este informe, Fedecámaras Zulia dice otra dolorosa verdad: “tampoco hay gente que compre por la carencia de efectivo y la hiperinflación…” La rueda se está deteniendo y esto que es tan peligroso, a quien menos le importa es al Gobierno y a la Oposición política. Fedecamaras Zulia nos informa en este documento que la ganadería está en riesgo, que la pérdida de empleos, de talentos en el sector privado alcanza el 52 por ciento y los apagones, los apagones que no han cesado en nuestra región impactan negativamente la producción 40 por ciento. El sector automotriz no tiene inventario y con lo que tiene apenas atiende 40 por ciento de sus demandas, el sector hotelero trabaja a media máquina, la producción petrolera se viene al suelo, se incumplen las contrataciones colectivas en el sector construcción y uno se pregunta, cómo no salir a defender lo que es mío y que me lo están destruyendo. Creo que nos llegó el momento de unirnos, ciudadanos y empresarios. Si no lo hacemos, las próximas noticias sólo hablarán del cierre de las empresas por sectores y de lo bien que le va a los contadores haciendo cálculos de liquidaciones.

El 1 por ciento… aún no se llega a ninguna decisión definitiva entre el sector productivo privado y la nueva gestión de la Alcaldía de Maracaibo sobre el cobro del aporte único del uno por ciento, impuesto que no ha sido aprobado por la Cámara Municipal de Maracaibo para que tenga formalidad que sólo brinda el marco legal. Es decir, no se ha dicho la última palabra sobre este tema que tiene al sector empresarial privado atento.

Inventariados… así están ya todas las obras permisadas por el Municipio Maracaibo que son de reciente data. El grupo municipal que está metiendo el ojo a todos los expedientes no sólo es experto en los temas de construcción, presupuestos de construcción sino que saben de zonificación, de usos y otros temas claves para el otorgamiento de tal o cual permiso de construcción de tal o cual obra en determinada zona de la Ciudad. La lupa con la que está requisando al sector inmobiliario de Maracaibo y el Zulia es gigante, han metido tan a fondo esta lupa que desde la Alcaldía de Maracaibo mis pájaros me cantan que los nuevos gerentes municipales detectaron que obras que incumplen con las condiciones técnicas para permisos específicos, “se les dio play porque el constructor dio una o dos propiedades para agilizar los permisos de construcción”. ¡El bingo inmobiliario pues! En la nueva gestión de la Alcaldía de Maracaibo saben, por ejemplo, que del edificio que se levantó en una esquina donde no debía ir un edificio de 20 pisos sino uno de 7, que los permisos se dieron porque uno o dos pisos del mismo se dieron o se regalaron para la firma de los permisos. Igual saben de los intercambios en Villas, complejos y otros modernos urbanismos. Este tema trae cola porque son muchas pero muchas las obras inventariadas ya. Mientras tanto, como lo dije en la columna pasada, los rojos aplauden y se ríen. Lo que no termino de entender y mis amados pájaros municipales no me supieron explicar es por qué si ya tiene todo el mapa de los negocios y las transacciones no la han hecho público. ¿Será que los nuevos rojos estarán preparando una mordida más grande que la de sus antecesores azules? ¡Que Dios ayude a los inmobiliarios!

Por cierto… Me llama mucho la atención el silencio que se mantiene ante la desincorporación de al menos 8mil trabajadores directos de la Alcaldía de Maracaibo. Según me contaron mis fuentes, todos eran nómina de Un Nuevo Tiempo. En la Alcaldía sigue la movida de mata y no descartan que la cifra supere los 10mil antes de marzo.

Salud moribunda… Los hospitales son depósitos de seres humanos. Tanto los que depende del Estado como los de la Nación están en el suelo. Sólo en el Sahum se han ido 200 enfermos y el número de médicos que se han ido se acerca a la misma cifra. A esto se suma que no hay insumos, no hay medicamentos y no hay ánimo para que los pocos que quedan allí laborando atiendan a los pacientes. Esta semana vi con mis ojos en la emergencia del Sahum, que poquísimo personal que hay atendió dos casos de arrollamiento con las manos. Sí, con las manos. Sin nada porque los médicos no tienen ni guantes. Los arrollados fueron colocados en el suelo de la emergencia y los médicos arrodillados en el piso, rogaban al cielo que sus pacientes murieran en paz, porque ni una ampolla de Morfina tenían y por supuesto, tampoco tenían la inyectadora. Ser médico de guardia en una emergencia se ha vuelto una apología a la muerte. Los médicos del General del Sur lloran con los familiares la muerte de los pacientes renales por ejemplo y en el Adolfo Pons, se han limitado a escribir en papeles reciclados, los traslados de los casos graves a otros centros donde hayan más oportunidades para los enfermos. Sólo los servicios de ginecología y obstetricia así como el de pediatría, son los que tiene más o menos médicos y reciben con cierta frecuencia un poquito de materiales y medicamentos. Ir a un hospital por un dolor de barriga es correr el potencia riesgo de salir del hospital en una urna: muerto en serio.

Señor Alcalde por favor!!! Articule con el Metro de Maracaibo y si con ellos no consigue nada, pues hable con la misma fuerza con la que estableció el aumento del pasaje de transporte público, para restablecer la ruta Plaza Las Banderas – Plaza El Ángel. De verdad esa ruta es vital, muy importante para la movilización de quienes vivimos en el sur de Maracaibo y realizamos nuestras actividades productivas, que generan mucho beneficio a esta Urbe, en el norte. Por favor señor Alcalde, no lance este petitorio a saco roto. La Ciudad, que somos nosotros, se lo agradecerá.

Ahora sí… Ahora sí la oposición política va a seguir la línea que debieron seguir el año pasado cuando con el apoyo de la comunidad internacional, se les dijo que NO participaran en las elecciones regionales y mucho menos en las municipales. Ahora sí, como no hay condiciones, entonces están evaluando no ir al proceso electoral que ya convocó el Consejo Nacional Electoral y anda con la pajuera de que vaya Maduro solo solito al 22A. ¡Ahora sí! De verdad que esta gente es una cosa seria. Después se pregunta por qué los dejan de apoyar y los llaman vendidos, colaboracionistas y otro pocotón de cosas más que tiene más que bien merecido.

Doloroso… Cuando uno lee en las noticias que mueren gente enferma que no debe morir por un tratamiento que antes estaba y que ahora no se consigue y escucho al Gobierno y a la Oposición hablando de la mesa, del diálogo, de las carpetas y los bolígrafos del diálogo, no más muevo la cabeza en negación al darme cuenta que nuestra suerte a ellos les resbala. Nosotros no le importamos ni al Gobierno ni a la oposición política y mucho menos le importa nuestro dolor. La desgracia que vivimos muchos, es sin duda, un tema bastante secundario para los opositores y para los oficialistas en poder.

La frase… “Los que están en Dominicana no representan al 80 por ciento de la población”, Jerónimo Rodríguez, vocero del Movimiento Buenos Días.

¿Será verdad? Me cantan pájaros de la Guajira que el Alcalde de Mara estuvo detenido la semana pasada y que fueron autoridades políticas quienes lo retuvieron. Prometo averiguar más sobre este tema y conversales la semana que viene. Pido a Dios y a la China que estas cosas no se estén dando y mis fuentes me hayan mentido porque de verdad, si esto es cierto, estamos en las puertas del acabose.

Somos Venezuela… ya me cuentan mis pájaros capitalinos que este partido es una plataforma para dar oxigeno al Gran Polo Patriótico, agrupación de partidos de izquierda que están bien descontentos con la revolución y con quienes la conducen. Sigamos atento el movimiento de Somos Venezuela y veremos a dónde llega y con quién.

El San Benito… Yo espero que por el bien del país, alguien se tome la molestia de recordarle a los militares que este elección es fraudulenta y que más de 50 países no la reconocerán. Que si la oposición política no participa y Maduro va solo, el Plan República no se debe instalar. Yo siento que alguien les debería explicar de manera amplia lo que ellos ya saben, que no pueden apoyar esta vez esa acción. También espero que no salga ningún mamarracho opositor a lanzarse como candidato porque si lo hacen, nos jodimos. Al Presidente hay que dejarlo que siga pidiendo que salga su contendor y que en algún momento diga que la oposición no va porque le teme a le pela descomunal que le va a dar la Patria. ¿Quién pone a sonar el San Benito?

Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza | @Yrmana