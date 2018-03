Mataron a un comerciante para robarle su vehículo en El Junquito

A las 9:00 am del pasado viernes, en el kilómetro 14 de El Junquito, sector Monte Alto, Albert Andrés Ávila González, de 26 años de edad, estaba saliendo de su casa cuando dos hombres lo abordaron para robarle su vehículo Corsa 2002, de dos puertas, indicó su tío Javier Navarro. La víctima emprendió una carrera para alejarse de los delincuentes y estos le propinaron un tiro en la espalda, en el costado derecho. El hombre murió en el sitio mientras que los homicidas se llevaron el carro y su teléfono celular.

Después del suceso, los vecinos del sector se comunicaron con una tía de la víctima para notificarle lo que había ocurrido. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue de Bello Monte, donde Navarro hizo su declaración.

“Hay demasiada inseguridad. No hay policías en la calle y ya no se puede salir porque te lo quitan todo”, manifestó. Ávila González no deja hijos, vivía solo en El Junquito y era el tercero de siete hermanos. Se desempeñaba como comerciante vendiendo equipos de sonido por la zona. Navarro aseveró que es la primera vez que pierde a un familiar víctima de la violencia.

El Eje Oeste de Homicidios de la policía judicial tomó el caso para proceder con las investigaciones.

