Marquina: La Asamblea Nacional no se arrodillará a las pretensiones del Gobierno

Este viernes el diputado Alfonso Marquina aseguró que la Asamblea Nacional (AN) no se arrodillará ante las pretensiones del Gobierno nacional, manifestando su rechazo a la propuesta del Ejecutivo de realizar las elecciones parlamentarias junto a los comicios presidenciales del próximo 22 de abril.

“La AN y Primero Justicia no se arrodillan ante las pretensiones totalitarias de Maduro. Advertimos a la ciudadanía y a la comunidad internacional que de materializarse amenaza de realizar elecciones parlamentarias, se estaría acabando no con la AN sino con el único vestigio de democracia que queda en Venezuela”, aseveró.

DC/Globovisión