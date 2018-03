María Corina Machado lidera preferencias de opositores, según Pronósticos Marketing Consultants

María Corina Machado, uno de los dirigentes más adversos a participar en las elecciones presidenciales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, irónicamente podría ser la opositora con mayores opciones de ganar esos comicios, según una encuesta realizada en noviembre que la coloca a la cabeza de las preferencias.

La sorprendente encuesta se realizó en medio del deterioro en popularidad de los principales partidos de oposición tras su decisión de participar en el controversial proceso de diálogo con el régimen. Esas conversaciones, cuyo fracaso se anunció el miércoles, buscaban entre otras cosas sentar las bases de los polémicos comicios.

El sondeo de opinión, elaborado por la firma Pronósticos Marketing Consultants, muestra que Machado ganaría unas elecciones primarias para escoger a un candidato único de la oposición con el 26 por ciento de los votos, por encima del encarcelado dirigente Leopoldo López (18 por ciento) y el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles (18 por ciento).

Según la encuesta, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, obtendría sólo el 9 por ciento de los votos, seguidos por el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (5 por ciento), el ex gobernador del estado Lara, Henry Falcón (4 por ciento) y el ex candidato presidencial Manuel Rosales (2 por ciento).

En el caso de que Capriles y López no compitieran en esos comicios, Machado ganaría la primaria con el 29 por ciento de los votos, mientras que de participar, el empresario independiente Lorenzo Mendoza sacaría el 12 por ciento, seguido por Ramos con el 10 por ciento y Rosales con el 4 por ciento.

Pronósticos Marketing Consultants es una firma que opera en el mercado desde hace 18 años y atiende principalmente a clientes del sector corporativo, que incluyen algunas de las mayores firmas del país.

La encuesta, que se realizó entre 1,300 de personas, tiene un margen de error de 3 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

El sondeo de opinión muestra la caída en popularidad de los partidos políticos de oposición que dominan a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, así como la popularidad de la propia MUD, por la insistencia de sus líderes de participar en el proceso de diálogo realizado en República Dominicana.

Uno de los principales críticos de ese proceso de conversaciones ha sido precisamente Machado, quien ha advertido a los otros dirigentes políticos que sería un error mortal de la oposición participar en unos comicios orquestados para darle una victoria fraudulenta a Maduro, y de esa manera ofrecer un nuevo aire de legitimidad a su régimen.

Sólo un 12 por ciento de los encuestados dijeron sentirse identificados con la MUD y el 79 por ciento dijo que evalúa la actuación de la agrupación de manera negativa.

El 63 por ciento de los encuestados dijo no sentirse identificados con ninguno de los partidos políticos, un aumento frente al 55 por ciento que dijo lo mismo el mes anterior.

Los números de Machado que aparecen en la encuesta parecen sorprendentes a primera vista, especialmente porque otros sondeos siguen dándole una puntuación mucho más modesta.

Pero el repunte tiene una explicación muy lógica, dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos analista senior para América Latina de IHS Markit.

“El papel que ha jugado la MUD en ir a un diálogo con el gobierno, lo cual es poco popular en la población, ha ido desplazando a la Mesa, y posicionando a los líderes como María Corina Machado, y a la coalición Soy Venezuela, que han estado oponiéndose a ese diálogo”, dijo Moya-Ocampos.

Machado, Ledezma y el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, son los principales líderes de Soy Venezuela.

El asesor político Aquiles Esté dijo la tendencia también puede ser detectada a través de la interacción de los venezolanos a través de las redes sociales, que muestra que la imagen de Machado ha cobrado fuerza en los últimos meses.

Un informe de minería de datos que recoge todas las conversaciones realizadas por los venezolanos a través de Twitter, encontró que la persona más comentada a través la red social durante noviembre, el mes en que se realizó la encuesta de Pronósticos, fue Maduro, con un total de 2 millones de menciones.

Ese total se entiende porque Maduro ha encabezado a un régimen que ha destruido la economía del país, condenando a la miseria a millones de venezolanos.

Pero la segunda persona más nombrada en las redes sociales fue Machado, con 323,000 menciones, seguida por Ledezma, con 304,000 menciones.

Pero el puntaje de Ledezma es el producto del pico que ocurrió cuando escapó del país, explicó Esté. En los días siguientes volvió a bajar, mientras que los números de Machado se mantienen constantes.

Ledezma, quien mantiene posturas muy similares a las de Machado y quien también ha criticado con fuerza a la MUD, escapó de Venezuela a mediados de noviembre y actualmente reside en España.

Otros dirigentes de la oposición también arrojaron resultados muy inferiores a los de Machado: Capriles acumuló 114,000 menciones durante el mes, el también ex presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges 161,000, López 46,000 y Falcón 16,000.

El estudio no menciona a Ramos Allup, quien ha sido uno de los pocos opositores que ha dado a conocer sus intenciones de lanzar su candidatura a los comicios que el régimen ha anunciado para el 22 de abril, lo que ya ha sido condenado por la comunidad internacional, que ha advertido que no reconocerá sus resultados.

La red social Twitter es uno de los principales instrumentos que aún tienen los venezolanos para expresarse.

Según Esté, ese tipo de dominio de la opinión pública es característico de las personas que acaparan las preferencias de los electores.

“Yo tengo años realizando este tipo de estudios y hasta ahora no he visto ningún caso de una persona que domina de esta manera la conversación que no gane la elección”, dijo Esté.

Desde Miami, José Hernández, representante en Estados Unidos del partido de Capriles, Primero Justicia, dijo desconocer la encuesta que apunta a que el otrora candidato ya no se perfila como la primera opción presidencial de los opositores. Pero admitió que tampoco puede descartar su veracidad.

“En el ambiente que hay en Venezuela ahorita, cualquier cosa es posible”, dijo Hernández.

DC | El Nuevo Herald