¿Mala memoria? mira estos trucos para recordar el nombre de alguien

Pregúntalo

Elemental, pero uno de los principales problemas es no escuchar o no entender bien el nombre la primera vez. Especialmente si es un nombre extranjero o poco común. No tengas pena, si no lo entiendes pide que te lo repitan e incluso que te lo deletreen. Puedes iniciar una amena conversación alrededor del nombre y eso te ayudará a recordarlo con facilidad.

Úsalo

Desde el momento en que sabes el nombre trata de utilizarlo y de dirigirte a la otra persona con él. “Encantado de conocerte María”. Si tienes algún referente menciónalo para que se te grabe: “Yo tenía una tía que se llamaba María” o sigue la conversación repitiéndolo varias veces: “¿En qué trabajas María?”.

Relaciona el nombre

Otra forma de recordar los nombres es a través de imágenes mentales. Puedes asociarlo con alguna rima o canción: “María, María, Mariquita mía”. O con algún rasgo de la otra persona: “María la de la cara fría” “María y sus ojos negros” “María y su cabello rizado”… Estas asociaciones hazlas sólo en tu interior. Pocos tienen sentido del humor cuando se hacen rimas o asociaciones con su nombre.

