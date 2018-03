Luis Fonsi se convirtió en la estrella del festival Viña del Mar (Fotos)

La noche de este miércoles Luis Fonsi inició su presentación en “Víña del Mar”, con un medley de sus temas “Tanto para nada”, “Corazón en la maleta”, “Nada es para siempre” e “Imaginame sin ti”. Luego, explicó que se encargaría de mantener al público en una especie de montaña de rusa de emociones, para mantenerlos con ganas de amar y de bailar; entonces estrenó su nueva canción “Apaga la luz” y siguió con el éxito “Llegaste tú”.

“Yo te propongo” y “Quién te dijo eso”. De igual forma, interpretó “Por una mujer”; y procedió a coquetear con la música anglosajona con un especial cover de “Message In a Bottle” de la banda de rock The Police.

“Se supone”, “Party Animal”, junto al reguetonero jamaiquino Charly Black, “Quisiera poder olvidarme de ti”, “Qué quieres de mi”, “Abrazar la vida”, “Aunque estés con él”, “Respira” y “La mentira” siguieron en el repertorio, al que agregó extractos de los éxitos en inglés “Dont let me down”, de The Chainsmokers junto a Daya, “Without you”, de David Guetta con Usher, y “Shut up and dance”, de la banda Walk the moon; intercalándolos con “Claridad” y “No te cambio por niguna”.

Además, Luis Fonsi le rindió homenaje a la popular banda chilena Los Prisioneros con el clásico “Estrechez de corazón”, una canción del álbum Corazones, publicado en 1990.

Como era de esperarse, cantó su éxito “Despacito”; para luegoagradecerle a Chile por el apoyo en sus 20 años de carrera. “Este festival es una experiencia única”, comentó; justo antes de invitar a los presentes a que visiten Puerto Rico, una tierra en la que recibirán a todos los turistas con amor, luego de los problemas que han atravesado en los últimos meses.

Finalmente, tras recibir las Gaviotas de Plata y Oro, interpretó “No me voy por vencido”, “Échame la culpa” y “Aquí estoy yo”, mientras hubo una propuesta de matrimonio entre el público. Así, Fonsi demostró que ya es un artista consagrado, querido y bien recibido por el público chileno

DC/El Farandi