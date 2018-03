Luis Fonsi enfrentó a través de las redes a periodista por criticar a su hija

Luis Fonsi utilizó sus redes sociales para enfrentar públicamente a la periodista Gisselle Acevedo, por cuestionar el peso de su hija Mikaela en uno de sus artículos.

Mediante su Instagram Stories el intérprete del sencillo “Despacito” cuestionó el artículo publicado por Acevedo, en el que comenta que su primogénita “está tan delgada que parece romperse”.

“Hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta el respeto o hace Bullying o daño a un niño. Para que lo tengan claro”, apuntó el cantante.

Por su parte, Agueda López, esposa de Fonsi y madre de Mikaela, también salió a defender a su hija, asegurando que la pequeña de 6 años es una niña totalmente sana “gracias a Dios”.

“Querida Gisselle Acevedo. No se quien seas. No me importa en realidad. Quiero decirte algo: Mi hija es una niña sanísima gracias a Dios, lo que me da muchísima tristeza es que una ‘periodista’ como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera. Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad”, se lee en la publicación de López, quien además acompañó el escrito con un capture del artículo.

Acá les dejamos parte del artículo publicado por la periodista Gisselle Acevedo.

Hija de Luis Fonsi preocupa por extrema delgadez; parece romperse, dicen

Pero dando un repaso por las fotos del cantante junto a la pequeña, en todos los comentarios aparece una constante, hablo de la preocupación que varios de los seguidores de Fonsi han externado con respecto al peso de la niña y es que varios aseguran que está tan delgada que parece romperse. Hasta el momento el cantante no ha emitido ningún comentario ante tales críticas, lo que sí es un hecho que la madre de la pequeña también es demasiado delgada y alta, lo cual nos da pie a pensar que la pequeña heredó sus genes.

