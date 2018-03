Los Cavs traspasan a Isaiah Thomas a los Lakers

Adrian Wojnarowski de ESPN, informó que los Cleveland Cavaliers traspasaron a Isaiah Thomas, Channing Frye y una primera ronda del draft de 2018, a cambio de Jordan Clarkson y Larry Nance Jr. provenientes de Los Angeles Lakers.

Thomas, arribó a los Cavs esta misma campaña vía Boston Celtics, pero, la supuesta mala relación con el resto de la plantilla y su deficiencia en el apartado defensivo, habrían provocado la salida del jugador.

Ante los rumores, que se intensificaron esta semana, el armador fue claro sobre su futuro. “Estoy cansado de ser cambiado. No es algo bueno, pero solo quiero estar donde quiero. Me gusta estar aquí. Definitivamente tener una oportunidad real de ganar un campeonato de la NBA y quiero ser parte de eso”, comentó ayer al término del partido ante los Timberwolves.

Cleveland is sending Isaiah Thomas and Channing Frye to the Lakers for Clarkson and Nance, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2018