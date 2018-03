Lo que dijo la madre del médico apresado por caso Oscar Pérez #8Feb

Durante una rueda de prensa la madre del médico cirujano Williams Aguado afirmó que desconoce el paradero de su hijo, quien presuntamente sería el dueño de la casa donde se encontraba el exfuncionario del Cicpc, Oscar Pérez, junto a sus colaboradores.

Graciela de Aguado aseveró haber ido al menos tres veces al centro penitenciario Ramo Verde, pero no ha logrado ver a su hijo, desconociendo si realmente se encuentra detenido en ese recinto. “Al ver el apellido Aguado es como si vieran al diablo” dijo.

“Me han dicho que está en Ramo Verde pero yo no lo he visto, hasta tanto no lo vea para mi está desaparecido” declaró Graciela Aguado en una rueda de prensa convocada por Foro Penal.

La señora desconoce si su hijo era el dueño de la casa donde se encontraban Óscar Pérez y su grupo cuando se desplegó el operativo policial.

