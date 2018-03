Lo qué debes comer y lo que debes evitar si tienes endometriosis ¡Toma nota!

El dolor es tan intenso, que si no lo creyeras imposible, podrías asegurar que dentro de tu vientre hay un “ser” que te odia y trata de desgarra tu interior… Sin embargo, solo es un síntoma de una enfermedad que afecta, a una de cada 10 mujeres en el mundo: la endometriosis.

Padecimiento que se caracteriza porque el tejido que reviste el interior del útero crece de forma anormal, fuera de éste, ocasionando calambres, dolor pélvico, sangrados excesivo, estreñimiento, náuseas e infertilidad”, señala Mayo Clinic.

Aunque no existe una cura, existe formas de tratar la endometriosis; ejemplo, observar lo que se comes, es decir, llevar a cabo una dieta antiinflamatoria y libre de hormonas. qué no se debe comer cuando se tiene endometriosis

1. Evita los lácteos

Se ha demostrado que éstos contienen A1 beta- caseína un elemento que desencadena inflamación.

2. Evita el alcohol

De acuerdo a un estudio de la Saint Louis University School of Medicine, el alcohol afecta las funciones ováricas y agrava los síntomas del síndrome premenstrual.

3. Limita la carne roja

Una o dos porciones a la semana son suficientes, ya que no debes olvidar que este alimento es proinflamatorio, además de que causa desequilibrio hormonal.

4. Come nueces y semillas

Almendras, nueces, semillas de chía, linaza… son excelente fuente de vitamina B y omega 3, antiinflamatarios naturales.

5.Come frutas y verduras

Coliflor, espinacas, zanahoria, remolachas, cerezas, fresas, peras, naranja… Además de mantener nuestro organismo en equilibrio, reducen síntomas como el sangrado excesivo y la inflamación, además que ayuda a compensar el efecto de algunos medicamentos que tratan la endometriosis y que reducen los niveles de estrógenos.

Aunque la menstruación equivale un cambio a nuestro cuerpo, no significa que sea un tormento por lo tanto ante un dolores intensos es esencial que acudas a un experto de la salud. ¡No lo dejes pasar!

DC/Salud