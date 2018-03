Linares: “Solo me importa pelear con Lomachenko”

Jorge Linares tiene claro su futuro y es pelear con el ucraniano Vasyl Lomachenko, pero a pesar de que todos quieren el careo, un problema entre televisoras podría alejarlo.

“A mí no me importa la televisión, me importa que se dé la pelea”, aseguró el criollo a medios estadounidenses.

“Se habla de una fecha, el 12 de mayo en Nueva York. Es un sueño pelear en el Madison”, asestó el criollo, que viene de derrotar por decisión unánime clara al filipino Mercito Gesta en California.

“El detalle es el día de la pelea y la televisión”, confirmó el criollo. Ese fecha, Golden Boy Promotions quiere que HBO pase la repetición del combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, que se realizará una semana antes (5 de mayo).

“Lomachenko quiere, yo quiero y las promotoras quieren, el problema es la fecha”, reiteró el peleador barinés, que también tenía en su radar al estadounidense Mikey García.

“Se estaba hablando con Mikey Garcia, pero él no sabía si quería quedar en 140 o bajar a las 135, y me quedé esperando la respuesta”, aseguró el vigente campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y monarca diamante del Consejo Mundial de Boxeo.

“Siempre se mencionó la pelea Linares-Garcia en 2018”, dijo el criollo, que solo espera pelear con los mejores rivales para ascender entre los boxeadores mercadeables dentro de Estados Unidos.

“No se trata de la bolsa, se trata de la oportunidad y cómo estás física y mentalmente”, dijo el criollo, que, además, confirmó que quiere pelear con “Loma” a pesar de que este es zurdo. ”Me encanta pelear con zurdos, no me frustran. Estoy confiado en derrotarlo. Ya he vencido a zurdos. Esta vez, ¿por qué no?”, apostilló.

DC / Meridiano