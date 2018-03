Las órdenes del M/G Suárez Chourio a una pequeña tropa en Táchira para pedir “defensa de la patria” (Video)

Resumen de la visita del Comandante General M/G Jesús Suárez Chourio al Fuerte Morotuto, en Coloncito Edo. Tachira, donde constató el alto nivel de operatividad, espíritu de cuerpo y capacidad combativa de su sistema de armas.

A post shared by Ejército-Bolivariano (@ejercitofanb) on Feb 13, 2018 at 3:34am PST