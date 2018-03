La reflexión sobre votar o no en las elecciones presidenciales en Venezuela

Una de las grandes incertidumbres que tienen los venezolanos es sobre la participación en los próximos comicios presidenciales, muchas reflexiones se han presentado, una de las últimas fue un extenso escrito del exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chuo” Torrealba, sobre votar o no en las elecciones.

A continuación el comunicado completo

¿No quieres votar, porque estas harto de la trampa gobiernera y consideras que votar sin garantías es convalidar el fraude? ¿O quieres votar, porque crees que la pelea es peleando, y que solo se conquistarán condiciones electorales justas participando y exigiendo, y que ausentarse es precisamente lo que quiere el régimen? En cualquiera de los dos casos es probable que tengas razón. Pero, también en cualquiera de ambos casos, puede que a ese razonamiento le falte más, mucho más, para que eso que “te provoca” hacer se transforme en una acción política eficaz contra la dictadura, y no en mero “desahogo” individual.

TARDE SIEMPRE

El pasado 23 de enero, hace hoy 27 días, la írrita constituyente madurista decidió convocar a elecciones presidenciales “en el primer cuatrimestre de 2018”; El pasado 7 de febrero, hace hoy 11 días, el Consejo Nacional Electoral oficializó la convocatoria a elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril. Sobre esas convocatorias ya se han pronunciado muchísimos actores, dentro y fuera de Venezuela: Desde los 14 países del Grupo de Lima hasta los 28 estados de la Unión Europea; Desde las organizaciones no gubernamentales hasta los ciudadanos de a pie. Los únicos que –al menos hasta el momento de escribir estas líneas- han mantenido un curioso, exasperante y ciertamente irresponsable silencio, son los que, curiosamente, se ven interpelados directamente por esa convocatoria: los partidos políticos que “deberían” integrar la dirección política de la sociedad democrática venezolana.

EL SILENCIO NO EXCUSA, ¡ACUSA!

El silencio también es un discurso. En algunos casos, el silencio puede ser producto de la discreción, la prudencia, la necesaria cautela en el abordaje de temas que, por su delicada y explosiva naturaleza, requieren de mucho debate y amplia consulta. Pero ocurre que el silencio igualmente puede ser el resultado de la incapacidad y el oportunismo: La incapacidad de quienes, debiendo orientar a la ciudadanía democrática, están tan desorientados ellos mismos que lo único que logran es contagiar su propio desconcierto; El oportunismo de los que, sabiendo claramente lo que hay que hacer, prefieren callar antes que enfrentar “matrices de opinión” populares hoy, desacertadas mañana, suicidas siempre…

¿QUÉ QUEREMOS QUE PASE EL 22A?

Seremos entonces los ciudadanos, huérfanos de “dirigencia” pero llenos de sentido común, lo que tendremos que responder la pregunta: ¿Qué es lo queremos? O, más concretamente, ¿Qué queremos que pase el 22 de Abril?

¿Queremos que se repita el escenario del pasado 10 de diciembre, cuando en las elecciones municipales participaron unos partidos de oposición y otros se abstuvieron de hacerlo, creando una confusión mas desmovilizadora que las propias trampas del régimen? ¿No, verdad? Entonces la decisión de los partidos sobre participar o no hacerlo tiene que ser UNITARIA y sin más dilaciones.

¿Queremos que se repita el escenario del pasado 15 de Octubre, cuando la dirección partidista de la oposición llamó a votar pero no tomó las previsiones necesarias para defender ese voto, siendo incapaz de enfrentar y denunciar el fraude? ¿No, verdad? Entonces la decisión de los partidos, si consistiera en llamar UNITARIAMENTE a votar, debiera incluir también todas las previsiones para hacer del acto del voto parte sustancial de una estrategia para convertir en poder político la mayoría social que hoy somos, con un candidato que sea el rostro de la UNIDAD NACIONAL, más que candidato un LIDER Y VOCERO que –con todos los partidos y más allá de estos- articule la lucha de todo el país por verdaderas elecciones libres y contra el hambre, respaldado por una maquinaria UNITARIA capaz de obtener y defender el triunfo como se hizo el 6 de diciembre de 2015, o de denunciar de manera irrebatible el fraude, profundizando la deslegitimación del régimen.

¿Queremos que se repita el escenario del pasado 30 de Julio, cuando la dirección política de la oposición llamó a abstenerse, a no participar en las elecciones de la Constituyente, y en consecuencia –sin miembros ni testigos opositores en las mesas de votación- el régimen pudo decir sin que nadie lo desmintiera que habían votado mas de ocho millones de venezolanos? ¿No, verdad? Entonces, si la decisión UNITARIA de la dirección partidista de la oposición fuera no participar en las elecciones del 22 de Abril no bastaría con llamar a abstenerse (abstenerse no es hacer algo, es simplemente “dejar de hacer”): Habría que postular un “candidato X”, un candidato simbólico, un candidato anti-proceso electoral, un candidato que no aspire a ganar esas elecciones sino que actúe desde adentro para demostrar el carácter fraudulento de las mismas.

Un anti-candidato en realidad, porque -al no llamar a votar por nadie, ni siquiera por sí mismo- no tendría votantes pero SI tendría testigos y miembros de mesa, atentos y formados para vigilar, denunciar y desenmascarar el fraude. Además, la campaña de ese “anti-candidato” (centrada no sólo en demandas electorales, sino en la crisis económica, en el hambre de la gente, en su dolor y su rabia) podría servir para reagrupar y reorganizar a la hoy dividida dirección política opositora, y para re-entusiasmar a su hoy desmoralizada y desencantada base social.

A UN AÑO DEL 17F: RECONSTRUIR LA UNIDAD PARA RESCATAR AL PAÍS

Hace exactamente un año, el 17 de Febrero de 2017, me dirigí al país por última vez como Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. En esa ocasión hice pública la decisión a que habían llegado los partidos que integraban la coalición: Eliminar la única instancia organizativa con que contaba la alianza, la Secretaria Ejecutiva, y su sustitución por un esquema de equipos múltiples y vocerías rotatorias. Según el analista Michael Penfold, “la capacidad de coordinación política de la MUD fue desmantelada al eliminar su Secretaría Ejecutiva” (http://prodavinci.com/todo-pasa-por-dominicana/). Más allá de esa afirmación, hoy esta a la vista de todos el cúmulo de derrotas que aquella decisión generó.

Ahora nos toca a todos los venezolanos recoger los vidrios rotos del inmediatismo y el mesianismo, reconstruir el vitral de la esperanza democrática y fabricar -al lado del dolor y de la voluntad del pueblo- las victorias del futuro. ¡Palante!

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que buscará la reelección en los comicios, con el apoyo del nuevo partido creado Somos Venezuela. Antes de que se fijará fecha, Maduro ya había lanzado su logo y lema de campaña.

El articulo 5 de la constitución venezolana establece que no es válida una campaña electoral si esta no es realizada dentro del lapso establecido por el CNE.

La oposición venezolana aún no ha confirmado si participará en las elecciones. Aunque hay posibles candidatos no se ha comunicado si habrá un “líder” unitario.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que la fecha para la realización de las elecciones presidenciales, quedando en el cronograma electoral el 22 de abril como día para los comicios.

Lucena aseveró que la campaña se tiene prevista del 2 al 19 de abril, así como también la feria electoral. Destacó además que se realizarán 15 auditorías durante todo el periodo de postulación.

DC / Caraota Digital