Kylie Jenner hizo que Snapchat perdiera una millonaria cifra en la bolsa de valores

Snapchat ha perdido casi mil quinientos millones en la bolsa de valor de Wall Street. La razón de esto, fue por que la menor de las Kardashian, Kylie Jenner, criticó a la red social y todos sus inversores a través de un simple tweet.

Luego de haber escrito el polémico tuit, la compañía se desplomó en la bolsa

Jenner ha sido una de las usuarias más influyentes de la red social y, también la culpable de haberla popularizado. La publicación hecha por la hermana de Kim Kardashian ha llegado en el peor momento para la empresa, ya que millones de usuarios de Snapchat se quejan en masa del nuevo diseño.

¿Alguien más ha dejado de abrir Snapchat o solo yo? Esto es muy triste, pero todavía te quiero, Snap. Mi primer amor.

still love you tho snap … my first love

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018