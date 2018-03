Julio Borges rechazó anuncio de Lucena sobre supuesto acuerdo en Dominicana

A través de su cuenta en Twitter el diputado a la Asamblea Nacional y miembro del partido Primero Justicia, Julio Borges repudió las declaraciones hechas por la presidenta del Consejo Nacional electoral, Tibisay Lucena, quien anunció que las elecciones presidenciales se basarán en un supuesto acuerdo firmado en Dominicana entre Gobierno y oposición.

El parlamentario aclaró que no hubo acuerdo mutuo en el tema de comicios presidenciales por considerar que no estaban establecidas las condiciones para elecciones libres y democráticas.

Tibisay Lucena, usted miente, en República Dominicana no se llegó a ningún acuerdo. Las elecciones que está montando en complicidad con el gobierno son un fraude a Venezuela.

En República Dominicana, a pesar de presiones internas y externas, me negué a firmar un documento donde no quedaban establecidas las condiciones para unas elecciones libres y democráticas. No permití un acuerdo donde las garantías para que el pueblo eligiera fueran vulneradas.

— Julio Borges (@JulioBorges) February 20, 2018