Julia Louis Dreyfu informó que superó el cáncer

A través de su cuenta de Twitter, la actriz Julia Louis-Dreyfu informó que el tratamiento y los esfuerzos para superar el cáncer que sufría, fueron exitosos.

“Hola cáncer ¡j*dete!”, fue el mensaje que dejó la ganadora del Emmy en su cuenta en Twitter, red social donde fue felicitada por este logro.

“Grandes médicos, excelentes resultados, felices y listos para rockear después de la cirugía”, posteó la protagonista de las series “Seinfeld” y “Veep”.

Hoorah! Great doctors, great results, feeling happy and ready to rock after surgery. Hey cancer, “Fuck you!” Here’s my first post op photo. pic.twitter.com/5LPlbzpiI3

— Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) February 14, 2018