Joven herido por GN con lacrimógena en el cráneo durante protestas en el 2017 solicitó ayuda para ser operado

Familiares de Jesús Ibarra, joven que el 1 de mayo de 2017 cayó al Guaire por recibir un impacto de bomba lacrimógena en el cráneo por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, pidieron nuevamente ayuda para costear la séptima operación del ucabista.

“Pidiendo limosnas pude comprar la prótesis, ahora busco recursos o una clínica para que me la coloquen”, escribieron a través del usuario en Twitter @joseusapetroleo.

La cuenta, que presuntamente es manejada por familiares de Ibarra, contó que el joven

“no caminaba, ni se movía; se comunicaba conmigo por parpadeos, usaba 5 pañales diarios y solo comía papilla”.

“Ayúdennos con la clínica, solo nos faltan 700 dólares para la operación”, escribió la cuenta en apoyo a Jesús Ibarra.

Mi nombre es jesus el que cayo al guaire Señor fiscal tarek willians esta comprobado por médicos forences de ustedes que esto me lo hizo la ilustre GNB el 1 de mayo. Le pregunto y los culpables donde están o usted es pura poesia pic.twitter.com/ngiBIGZzgk

Denunciaron además que “gracias” a la ayuda de los “verdaderos patriotas”, Ibarra se ha podido operar seis veces del cráneo y que por ahora sigue a la espera de la séptima intervención. “Señores socialistas (…) Su resentimiento y odio no nos van a detener. Los hospitales públicos no funcionan y ustedes son cómplices de eso”.

Si puede colaborar con Ibarra, esta es la información:

PROVINCIAL 0108 0257 1101 0010 1538

MERCANTIL 0105 0662 0816 6204 0865

Titular de la cuenta: José Ibarra, C.I. 5.717.368, correo: ecopetroleo1956@gmail.con o cuenta PayPal

Soy Jesús Ibarra el joven estudiante de la UCAB este enorme hueco me lo hizo la GNB el 1 de mayo con una bomba lacrimógena me han operado 6 veces y pidiendo limosnas pude comprar la prótesis ahora busco recursos o una clínica para que me la coloquen Ayuden difundalo pic.twitter.com/0Bnzhq7OPn

