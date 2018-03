Inició la inauguración de los JJOO de Invierno PyeongChang 2018

Este viernes 9 de febrero inició la ceremonia de apertura de los JJOO de Invierno de PyeongChang arrancó en el estadio olímpico de este condado surcoreano, marcada por el desfile conjunto de las dos Coreas y la histórica presencia de autoridades norcoreanas.

Con una cuenta atrás y fuegos artificiales, comenzó una ceremonia que presencian unas 35.000 personas y en la que las dos Coreas realizarán su primer desfile olímpico conjunto en 12 años bajo la mirada desde tribuna de una delegación del Norte encabezada por el presidente honorífico, Kim Yong-nam, y Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un.

La presencia de Corea del Norte en los Juegos responde a los acuerdos logrados en unas conversaciones intercoreanas en enero que marcaron un importante acercamiento tras años de tensas relaciones marcadas por los avances del programa armamentístico del régimen de Kim Jong-un.

En total, 2.925 deportistas de 92 países diferentes tomarán parte en los XXIII Juegos Olímpicos de invierno, los mayores hasta la fecha y en los que se repartirán 102 oros.

February 9, 2018