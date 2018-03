¡Increíble! Así podrás ver las historias de Instagram sin que se enteren los contactos

Las historias de Instagram están ubicadas en una especie de barra superior de la plataforma, que cuando se pulsa encima de ellas, automáticamente se le notificará a la persona que hemos visto su contenido. Pero, existe un sencillo truco para evitar que esto suceda y te puedas mover tranquilamente entre las stories sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros en el Play Store, solo se debe activar el “modo de avión” del dispositivo.

Lo primero que se debe hacer es ingresar en Instagram y esperar que se cargue todo el contenido, historias y las fotografías compartidas. Luego se debe deslizar la barra de menú del dispositivo y activar el “modo de avión”, en ese momento se pueden observar las historias de los contactos sin que ellos lo sepan.

Este método no funcionará si no se ha cargado del todo la plataforma, por eso es recomendable esperar unos minutos. Sin embargo, existe una forma más eficaz, pero más riesgosa. Para realizarla deberás mirar la historia de la persona y luego se le debe bloquear, para que no aparezca que has visto sus fotos, aunque ello significa que no tendrás más a ese contacto.

En caso no convenzan ninguna de estas opciones, se puede descargar la app Story Saber, con ella puedes ver todo el contenido sin que se notifique, incluso descargar las historias. Esta app solo está disponible para los dispositivos Android.

DC/El Nacional