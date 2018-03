Higuaín a sus críticos: “Que fácil es hablar desde el sillón de casa”

Buongiorno a tutti…che facile e parlare dopo la partita da un divano o una sedia.. fino al 2-0 era tutto perfetto , dopo il 2-2 cambia il giudizio veloce.. a noi no ci interessa questa voce.. andiamo a londra a prendere questa qualificazione.. un abraccio a tutti quello che veramente vogliono il bene de la juventus.⚽️⚽️⚽️💪💪💪 Buenos dias. Que fácil que es hablar despues del partido del sillon de la casa . Hasta el 2-0 era tofo perfecto después del 2-2 cambian todas las opiniones, a nosotros no nos interesa y vamo a londres a clasificar. Un abrazo a todos aquellos que quieren el bien de la juventus.💪💪💪

