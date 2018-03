!Hecatombe¡ Por Marlon S Jiménez García

Según la RAE, “hecatombe”, en connotación primordial del término, se define como: suceso trágico en el que se produce una gran destrucción y muchas desgracias humanas y materiales. ¿quién duda que en Venezuela la pseudo revolución fundada por el “comandante eternamente enterrado” causó una hecatombe? Lo que ha pasado en Venezuela en todo el ámbito funcional y estructural de la sociedad genera una pérdida inconmensurable en la vida personal y en todo su significado con la relación familiar y material. La propia conformación de la palabra HECATOMBE, nos define en cada de una de sus letras el daño causado; la H, es el hambre: escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada; en el caso venezolano produce una destrucción no sólo desde el punto de vida personal sino en el núcleo vital de la sociedad, que es la familia; La E, es emigración: movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región generalmente por causas políticas, económicas y sociales; esta situación ha permitido que más de 4.000.000 de venezolanos, fundamentalmente nuestra juventud y nuestros profesionales, hayan tenido que extrapolar fronteras para lograr obtener, lo que no consiguen en su país, calidad de vida.

La C, es calamidad: desgracias, adversidad o infortunios colectivos (apagones, ausencia de agua, falta de efectivo y de transporte público, etc.) y la C, también es corrupción: que es la degradación moral del funcionario público para “robarse” el erario y los bienes de la nación y cuyo ejemplo se transmite, con la revolución del siglo XXI por razones de efecto mariposa, sobre todos los miembros e integrantes del régimen; la A: es ateísmo, propio de la ideología comunista, por supuesto esencia maniquea y utilitarista de acción gubernamental y parte combativa a la iglesia cristiana por su acción de defensa a la dignidad de la persona humana; la T: totalitarismo, que es la razón de ser del engendro en el gobierno para perpetuarse en el poder, de allí, el control sobre los otros poderes del Estado y la persecución política de manera visceral sobre los factores democráticos; la M, es muerte: razón suficiente de la acción gubernamental con sus políticas hambreadoras y de abandono en la seguridad social y de la alta inseguridad existente; la B, es burla: son hechos o dichos que buscan engañar a una persona, como ocurre con las llamadas misiones y el carnet de la patria, “comida para hoy y hambre para siempre” y la E, son las enfermedades: éstas se han radicalizado de manera contundente en la realidad actual, enfermedades que ya habían sido execradas en la 4ta república, hoy andan como “Pedro por su casa”: malaria, difteria, lepra, tosferina, etc., que lideran la M.

También las letras de la palabra HECATOMBE determinan sus protagonistas; la H, hugo, “comandante eternamente enterrado” autor intelectual y material de la misma; hoy está en la 5ta paila del infierno en la sala excrementaria; la E, el engendro heredero, quien asesorado con mucha fuerza por los asesinos dictadores cubanos se convierte en un actor de primera línea; la C, cilia, esposa del engendro y jefa de la cofradía corrupta que asoló las finanzas públicas, incluyendo las de PDVSA; tía de los narcosobrinos y gestora de todas las prerrogativas de los cuales éstos disfrutaban y también la C, cabello diablodado, huelgan las palabras sobre este personajillo siniestro; la A, Al Aissami, conocido por sus andanzas delictivas dentro y fuera del país; la T, tarek, el fiscal chimbo y también de la tracalera Tibisay, la reina de la “tramparencia”; la O, de Oblitas, tracalera en acción, comadre y compinche de la anterior y de Osorio, el rey del desabastecimiento entre otras actividades fuera del contexto legal; la M, del maikel moreno, quien a través del tsj ejecuta la muerte de la democracia y de marcos torres, el ministro pimentón, puso en cobres a los del PSUV y a la FAN (alto mando militar); la B, Benavides torres, jefe de la GNB, el asesino de la juventud que protestó pacíficamente en las calles para pedir democracia y libertad y por último la E, de Elías Jaua, autor material del robo ejecutado, a través de la figura de la “expropiación”, sobre las tierras productivas y de empresas que ejercían un rol productivo en lo interno y externo. Es importante resaltar que estos personajes precitados, todos sin excepción, están sancionados por delitos de robo y lavado de divisas, por narcotráfico, entre otros actos ilegales, por los EEUU y por la UE; todos están acusados y serán castigados, más pronto que tarde por la CPI.

DC / Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com