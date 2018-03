Seguro has querido cambiar tu cabello sin tener que aclararlo con químicos o tintes pero no sabes como. Para que no sigas buscando te dejamos 5 formas de aclarar naturalmente tu cabello, así no tendrás que preocuparte por hacerle daño.

Limón

Este truco es muy sencillo y perfecto para el verano. Solo debes exprimir el jugo del limón, rociarlo en tu cabello y exponerte al sol por alrededor de una hora. De esta forma, se conseguirá una decoloración suave y natural. Sin embargo, no se recomienda para melenas muy oscuras, pues el color podría terminar anaranjado.

Henna

Esta puede ser usada tanto para aclarar como oscurecer el cabello. La forma adecuada para que ilumine la tonalidad de la melena es preparar una mezcla de henna y agua caliente. Luego, aplicarla desde la raíz a las puntas. Espera alrededor de dos horas para lavar tu cabello.

Miel

Ponerte un poco de miel en el cabello durante unos minutos antes de lavarlo es una muy buena forma de aclarar realmente el tono de tu melena. Esto debido a que contiene peróxido. Además, también es capaz de hacer que tu caballera sea más suave.

Canela

Este truco podría tomarte un poco más de tiempo, pero vale la pena intentarlo. Primero, mezcla tres cucharadas de canela con tres de acondicionador y revuelve para aplicarla a tu cabello. Luego colócate un gorro de baño. Espera entre seis y ocho horas para lavarlo y notar los resultados.

Manzanilla

Esta infusión se ha utilizado por años para aclarar el cabello. La forma ideal de hacerlo es colocarla directamente sobre la melena y luego lavarla. Sin embargo, también es posible utilizar un shampoo a base de manzanilla que se encuentre en el mercado.

DC | El Comercio