Fiscales de EE UU creen que Rafael Ramírez recibió sobornos en Pdvsa

Este lunes un funcionario de Estados Unidos (EE UU) aseguró que los fiscales de ese país creen que Rafael Ramírez, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), recibió sobornos como parte de una red de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según reseñó The Associated Press.

Fiscales de Houston alegan que dos de los individuos acusados dijeron que los pagos de los sobornos serían compartidos con Ramírez, transacción que hicieron a cambio de pagos rápidos y contratos con la empresa venezolana.

En 2016, la Asamblea Nacional encabezada por la oposición dijo que 11 millones de dólares desaparecieron en Pdvsa durante el periodo 2004-2014, cuando Ramírez estaba a cargo de la empresa.

En 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a un banco en Andorra de lavar unos $ 2 millardos robados de Pdvsa.

DC/The Associated Press