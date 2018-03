Ferrari manda en segundo día de prácticas

Sebastián Vettel registró el mejor tiempo del segundo día de pruebas en Barcelona, previas a la temporada 2018 de la Fórmula 1, dando muestras de la buena salud con la que cuenta el nuevo SF71H.

El alemán también demostró la buena comunión que hay en la escudería de Maranello en torno a los objetivos en mente, dando 98 vueltas. En segundo lugar apareció Valtteri Bottas, quien giró 94 veces en su Mercedes, mientras que McLaren colocó a Stoffel Vandoorne en el siguiente lugar, a seis décimas del ‘tetracampeón’, pero con menos de la mitad de recorrido.

Max Verstappen se ubicó de cuarto con el Red Bull, apareciendo en 67 ocasiones, cerró entre los cinco primeros el español Carlos Sainz Jr., integrante de Renault.

Para este miércoles está prevista una nueva sesión en la “ciudad Condal”.

Cold, ice, and even snow couldn't stop the fun on day two of #F1Testing ❄️

Join us on Wednesday to see how the order shakes out!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/yT4YsWyrQA

— Formula 1 (@F1) February 27, 2018