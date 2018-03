Falleció Enrique de Dinamarca a sus 83 años

A través de las redes sociales se conoció la muerte del príncipe Enrique de Dinamarca, esposo de la reina Margarita II, en la noche del martes en su casa a los 83 años.

La salud del príncipe se había deteriorado mucho en los últimos meses y sufría una demencia que provocó su retiro de la vida pública. Nacido en Francia, conoció a Margarita cuando era diplomático en Londres. Se casó con la actual reina en 1967 y tuvieron dos hijos, pero nunca se sintió cómodo con su papel que él consideraba de “segundón” o de “florero”.

“Su alteza real, el príncipe Enrique, murió el martes 13 de febrero a las 23.18 (hora local) en el castillo de Fredensborg”, residencia oficial situada a unos 40 kilómetros al norte de la capital danesa, indicó la casa real, que precisó que en el momento de su muerte estaba acompañado de su mujer y de sus dos hijos.

El príncipe Enrique fue diagnosticado con un tumor benigno hace dos semanas. Pero no fue hospitalizado hasta varios días después por una enfermedad que comenzó durante un viaje privado a Egipto. Poco antes de su muerte, fue trasladado desde Hospital de Copenhague al castillo de Fredensborg para que pasara sus “últimos días”.

Prince Henrik died tonight at 23:18 h at Fredensborg Palace. Queen Margrethe, Crown Prince Frederik and Prince Joachim were at his side during his last moments. May he Rest In Peace.

I have been very sad when I read that "Prince Henrik wants to spend his last time at Fredensborg Castle". All my thoughts are with Prince Henrik and his family.

