Explosión en subestación Santa Teresa III provocó apagón en Caracas #14Feb

Camaradas! Compatriotas! Venezolanos todos, hace menos de una hora fue saboteada la subestacion Santa Teresa 3, produciéndose un explosión y voraz incendio que se está tratando de controlar. Esta acción vandalica y terrorista afecta gran parte de la Región Capital … Se estima recuperar el servicio en un lapso comprendido entre 4 a 5 horas…Esto es parte del plan del imperio.. ALERTA! ALERTA! .. En estos momentos se están tratando de sofocar las llamas.. Equipos de CORPOELEC Caracas, se dirigen al sitio para apoyar y acelerar el restablecimiento del servicio eléctrico…

