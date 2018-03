Estudiantes protestan en la Casa Blanca para exigir control de armas (Vídeo) #19Feb

Este miércoles decenas de personas, la mayoría estudiantes de escuelas del área metropolitana de Washington, manifestaron ante la Casa Blanca para pedir un mayor control de armas tras el tiroteo que el miércoles pasado dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Parkland (Florida).

“Queremos enviar un mensaje a los políticos, decirles que tienen que hacer algo ante esto, que es su responsabilidad, porque ellos dan voz al pueblo y nosotros somos el pueblo”, dijo una de las organizadoras de la protesta, Eleanor Nuechterlein, a la cadena de televisión local WUSA9.

WATCH: Teens hold "lie-in" protest for gun reform outside of the White House in the wake of Florida school shooting pic.twitter.com/npUwDwn5VD

— NBC News (@NBCNews) February 19, 2018