Estados Unidos conquistó el oro en el Hockey sobre hielo ¡Victoria!

Jocelyne Lamoreux-Davidson anotó un increíble gol con triple amague en la sexta ronda de la serie, mientras que Maddie Rooney atajó los últimos dos disparos de Canadá, para que Estados Unidos superara el jueves 3-2 a su rival acérrimo.

Las triunfadoras saltaron, arrojaron los guantes, se reunieron y se fundieron en un abrazo colectivo sobre el hielo del Centro Gangneung, 20 años después de haber conseguido su último oro en esta rama y 38 años luego del famoso “Milagro en el Hielo”, cuando los locales estadounidenses derrotaron a los soviéticos en Lake Placid.

Congrats to the women of United States for winning the gold in hockey @Olympics pic.twitter.com/hAPJIsqcrw

— Odam Smite (@AdamSchmidt2005) February 22, 2018