¡Espectacular! Vea el radical cambio de look de Olga Tañón

Entre mis amados @jesuscancel y @epyjoel_hairmakeup me quitaron el negro me dieron un estilo nuevo 😱! Estoy feliz ! Al final el negro lo amo pero mis canas no 👎🏼 y se hacía más difícil mantenerlo . Y lo de corto 🤔🤔🤔no me preocupo mucho por que eso crece jejejeje jejejej !!!! Gracias mis amores !! #olgatanon @olgatanonofficial #instagram

