Erasmo Alián aseguró que quedó suspendido el paro de transporte; “Van a diálogo”

Este lunes Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Transporte del estado Zulia (Cuttz), anunció que la paralización de actividades que arrancaba este martes 20 quedó suspendida para sentarse a conversar con las autoridades del Gobierno regional y municipal.

“Queda sin efecto la medida de trabajar un día sí y un día no porque vamos a ir al diálogo con el gobernador Omar Prieto, le hacemos un llamado de que queremos reunirnos con él. No queremos confrontaciones con él. Creemos que trae buenas intenciones”, declaró.

“Si es verdad que el gobernador me llamó, pero no atendí en su momento porque me iban a señalar de vendido”, admitió Alián.

“Esperaremos sin presiones, cuando él lo crea conveniente”, agregó a la vez que dijo que presentarán una serie de propuestas en la mesa de diálogo como “la repotenciación de 100 unidades 50 autobuses y 50 microbuses con apoyo de la banca pública y privada, algunas empresas que están dispuestas a fiarnos los repuestos, cauchos, baterías y lubricantes, pero queremos que el gobernador nos atienda (…)”, manifestó Alián, tras culminar su intervención en la reunión con los afiliados a la Cuttz.

Sobre la falta de efectivo para la cancelación de los pasajes, dijo que “propondrán activar el pago a través de tickets que el usuario podrá cancelar a cada línea por transferencia, parecido al sistema aplicado en los metrobuses”.

Por otra parte, el gobernado Omar Prieto invitó a los expertos frente al volante a sentarse en una mesa de dialogo y encontrar una solución que pueda beneficiar a todos los zulianos.

